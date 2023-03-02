Кількість загиблих під завалами будинку у Запоріжжі зросла до трьох

Сьогодні вночі військові рф здійснили чергову атаку по території Запоріжжя. Одна ракета влучила в багатоповерховий будинок, під завалами опинилися мешканці квартир, які в цей час мирно спали. Наразі виявлено трьох загиблих людей, шістьох поранених госпіталізовано.

Про це повідомили у Нацполіції.

У результаті удару в п’ятиповерхівці відбулося руйнування понад 10 квартир з 2-го до 5-го поверху. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено довколишні будинки. З-під завалів деблоковано шестеро поранених людей та тіла трьох загиблих.

На місці події працюють рятувальники, волонтери, працівники профільних служб. Поліцейські та співробітники УСБУ документують наслідки воєнного злочину окупантів, проводять огляд місцевості, збирають речові докази військової агресії росіян.

За фактом злочину, передбаченого ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження.

Рятувально-пошукові роботи тривають.