Кримінал

Кількість загиблих під завалами будинку у Запоріжжі зросла до трьох

2 Березня 2023 08:40
26
читать на русском →
поліція, запоріжжя, ракетний удар

Сьогодні вночі військові рф здійснили чергову атаку по території Запоріжжя. Одна ракета влучила в багатоповерховий будинок, під завалами опинилися мешканці квартир, які в цей час мирно спали. Наразі виявлено трьох загиблих людей, шістьох поранених госпіталізовано.

Про це повідомили у Нацполіції.

У результаті удару в п’ятиповерхівці відбулося руйнування понад 10 квартир з 2-го до 5-го поверху. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено довколишні будинки. З-під завалів деблоковано шестеро поранених людей та тіла трьох загиблих.

На місці події працюють рятувальники, волонтери, працівники профільних служб. Поліцейські та співробітники УСБУ документують наслідки воєнного злочину окупантів, проводять огляд місцевості, збирають речові докази військової агресії росіян.

За фактом злочину, передбаченого ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження.

Рятувально-пошукові роботи тривають.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Березня 2023 09:58
7

Словаччина хоче передати Україні десять винищувачів
2 Березня 2023 08:52
57

Під Харковом ворог застосував ударний безпілотник
2 Березня 2023 08:40
26

Кількість загиблих під завалами будинку у Запоріжжі зросла до трьох
2 Березня 2023 08:27
26

За добу знищено близько 715 окупантів – Генштаб
2 Березня 2023 06:53
79

ISW: персонал МАГАТЕ опинився у “пастці” на ЗАЕС
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
усі думки