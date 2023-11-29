Суспільство

Кількість загиблих через негоду в Україні зросла до 12

29 Листопада 2023 12:49
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негода

Внаслідок хуртовини в Україні загинуло 12 людей, 23 особи дістали поранення, у тому числі двоє дітей.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Через негоду, на жаль, загинуло 12 осіб. 23 особи постраждало, серед них – 2 дитини”, – повідомив Клименко.

Він додав, що з 26 листопада підрозділи ДСНС відбуксирували близько 2 тисяч транспортних засобів, зокрема 31 пасажирський автобус та 33 автомобілі швидкої медичної допомоги. Надано допомогу понад 4 тисячам громадян, з них 226 – діти.

Він уточнив, що досі перекрито рух для всіх категорій транспорту на автодорозі Миколаївської області Т -15-10 “Арбузинка – Нова Одеса”. Тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 у Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області.

Залишаються знеструмленими 521 населений пункт у 11 областях.


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