Кримінал

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Харкову зросла
3 Липня 2024 20:45
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обстріли
Наслідки російського удару по Харкову / Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок чергових ворожих обстрілів Харкова постраждали 14 людей, серед них немовля.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“За даними слідства, 3 липня близько 16:00 війська рф завдали три авіаудари по Харкову. Один із ударів прийшовся по відкритій місцевості на околицях міста, ще два — по житловій забудові Київського району. Постраждали 14 людей, серед них 8-річний хлопчик та немовля, якому два тижні”, – йдеться у повідомленні.

Пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівки, автомобілі, будівлю пошти, СТО, спортивну залу.

Прокурори встановили, що удари були завдані УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас).


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