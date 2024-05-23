Кількість постраждалих у Харкові зросла, рятувально-пошукова операція триває

У Харкова кількість постраждалих зросла до 20-ти. Загинуло 7 людей.

“На цю хвилину відомо про сімох загиблих, з них – 5 жінок, 1 чоловік, дані однієї особи ще встановлюються. Будуть проведені додаткові експертизи”, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Усі постраждалі – цивільні працівники відомого підприємства, де друкували журнали, газети та іншу поліграфію.

У момент ворожих ударів на зміні працювали близько 50 людей.

Зранку, 23 травня, росіяни завдали близько 15 ударів ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Харкова та області, зокрема влучили у друкарню.