Кримінал

Кількість постраждалих у Харкові зросла, рятувально-пошукова операція триває

23 Травня 2024 16:03
обстріли
Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по друкарні у Харкові / Фото: ДСНС

У Харкова кількість постраждалих зросла до 20-ти. Загинуло 7 людей.

“На цю хвилину відомо про сімох загиблих, з них – 5 жінок, 1 чоловік, дані однієї особи ще встановлюються. Будуть проведені додаткові експертизи”, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Усі постраждалі – цивільні працівники відомого підприємства, де друкували журнали, газети та іншу поліграфію. 

У момент ворожих ударів на зміні працювали близько 50 людей.

Зранку, 23 травня, росіяни завдали близько 15 ударів ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Харкова та області, зокрема влучили у друкарню.


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