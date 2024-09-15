Кримінал

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 42
15 Вересня 2024 20:29
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обстріли, харків
Наслідки авіаудару по Немишлянському району Харкова 15 вересня 2024 року / Фото Суспільне Харків

Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по багатоповерхівці у Немишлянському районі Харкова зросла до 42 людей. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Серед поранених четверо дітей: троє хлопчиків віком 1, 12 та 13 років та 4-річна дівчинка.

Пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки та 19 автомобілів.

За даними слідства, 15 вересня близько 15:20 збройні сили рф завдали удар з авіації по Немишлянському району м. Харкова.

Зафіксовано пряме влучання авіаційного боєприпасу між 9 та 10 поверхом у дванадцятиповерховому житловому будинку.

Наразі є інформація про перебування під завалами літньої жінки. Рятувальна операція триває.


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