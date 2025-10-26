Кількість поранених унаслідок удару дрона по мікроавтобусу на Сумщині зросла до десяти

Кількість постраждалих унаслідок російського удару безпілотником по пасажирському мікроавтобусу на Сумщині зросла до десяти, повідомила Національна поліція України.

Атака сталася ввечері 26 жовтня поблизу села Постольне Миколаївської сільської громади Сумського району. Ворожий дрон влучив у маршрутний транспорт сполученням Суми–Шостка, після чого автобус загорівся.

Поранення отримали десятеро пасажирів, серед них двоє дітей. Одна людина перебуває у тяжкому стані, інші отримали травми різного ступеня та доставлені до лікарень. На місці працюють екстрені служби.

Поліція проводить огляд місця події, фіксує наслідки обстрілу та збирає докази. Відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — «воєнні злочини».

Крім того, правоохоронці перевіряють обставини організації перевезення цим маршрутом. У межах перевірки вирішується питання про відкриття ще одного провадження за статтею 367 КК України — «службова недбалість», якщо буде доведено, що дії чи бездіяльність відповідальних осіб сприяли трагедії.

Нагадаємо, раніше начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв про п’ятьох поранених унаслідок цього удару, серед яких була дитина.