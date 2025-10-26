        Новини

        Російський дрон ударив по мікроавтобусу на Сумщині: п’ятеро поранених, серед них дитина

        Сергій Бордовський
        26 Жовтня 2025 18:55
        На Сумщині дрон влучив у мікроавтобус із людьми — транспорт згорів ущент / Фото: Сумська ОВА
        На Сумщині дрон влучив у мікроавтобус із людьми — транспорт згорів ущент / Фото: Сумська ОВА

        Російський дрон поцілив у мікроавтобус на трасі поблизу Миколаївської сільської громади на Сумщині, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

        За попередніми даними, поранення отримали п’ятеро людей, серед них неповнолітня дитина. Одна людина перебуває у тяжкому стані. Постраждалих оперативно евакуювали з місця удару.

        Мікроавтобус, який рухався у напрямку Сум, згорів ущент. За словами Григорова, на цій ділянці траси не мав курсувати рейсовий транспорт — для перевезень визначені інші маршрути.

        Наразі всі обставини події з’ясовують правоохоронці та профільні служби.


