Російський дрон ударив по мікроавтобусу на Сумщині: п’ятеро поранених, серед них дитина

Російський дрон поцілив у мікроавтобус на трасі поблизу Миколаївської сільської громади на Сумщині, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За попередніми даними, поранення отримали п’ятеро людей, серед них неповнолітня дитина. Одна людина перебуває у тяжкому стані. Постраждалих оперативно евакуювали з місця удару.

Мікроавтобус, який рухався у напрямку Сум, згорів ущент. За словами Григорова, на цій ділянці траси не мав курсувати рейсовий транспорт — для перевезень визначені інші маршрути.

Наразі всі обставини події з’ясовують правоохоронці та профільні служби.