Кримінал

Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 46: фото наслідків атаки
23 Січня 2025 12:55
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У Запоріжжі внаслідок російського ракетного обстрілу кількість поранених зросла до 46 громадян. Також відомо про загиблого 47-річний чоловік.

Про це повідомляє Національна поліція України.

“Станом на 12:45 за медичною допомогою звернулися 46 людей. Серед поранених – двомісячне немовля та четверо співробітників ДСНС. На місцях продовжують працювати поліцейські, рятувальники та відповідні профільні служби”, – йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: Нацполіція, ДСНС

У ніч проти 23 січня російські війська завдали удару балістичними ракетами по Запоріжжю.

Ворог поцілив у житловий будинок, який унаслідок обстрілу зазнав руйнувань. Вибуховою хвилею вибито вікна, понівечено дах. Також окупанти поцілили в енергетичний об’єкт.


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