Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 113 людей

Кількість поранених внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 113 людей, серед них — 13-річна дитина.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“Тринадцять людей загинуло. Медична допомога надана 113 постраждалим, у тому числі 13-річній дитині. На зараз госпіталізовані 59 людей, з них 10 у важкому стані”, – повідомив він.

Як розповіли у ДСНС, пожежу ліквідовано в адміністративній будівлі на площі 800 кв.м.

“Загалом пошкоджено 4 адмінбудівлі, 27 автомобілей та трамвай. Аварійно-рятувальні роботи завершено”, – повідомили надзвичайники.

8 січня росіяни завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами, вони вибухнули поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини.