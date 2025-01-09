Кримінал

Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 113 людей
9 Січня 2025 08:05
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Медики надають допомогу пораненій внаслідок російського удару людині / Фото: Запорізька ОВА
Медики надають допомогу пораненій внаслідок російського удару людині / Фото: Запорізька ОВА

Кількість поранених внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 113 людей, серед них — 13-річна дитина.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“Тринадцять людей загинуло. Медична допомога надана 113 постраждалим, у тому числі 13-річній дитині. На зараз госпіталізовані 59 людей, з них 10 у важкому стані”, – повідомив він.

Як розповіли у ДСНС, пожежу ліквідовано в адміністративній будівлі на площі 800 кв.м.

“Загалом пошкоджено 4 адмінбудівлі, 27 автомобілей та трамвай. Аварійно-рятувальні роботи завершено”, – повідомили надзвичайники.

8 січня росіяни завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами, вони вибухнули поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини.


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