Кількість автоугонів в Україні зменшилася майже на 90% у 2023 році

За даними МВС, після рекордного сплеску автовикрадень у перший рік повномасштабного вторгнення, кількість автоугонів повертається до звичного рівня. Так, у 2023 році зафіксовано майже стільки ж викрадень авто, як до початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

У 2023 році в Україні було викрадено 1278 автомобілів, що майже на 90% менше, ніж у 2022 році. Того року було зафіксовано рекордну кількість автоугонів — 12 448. Для порівняння, у 2021 році цей показник складав 1148 викрадених авто.

Найбільше авто викрадали у прифронтових регіонах: Донеччині — 375 викрадень, Херсонщині — 178 та Дніпропетровщині — 168 автоугонів. Найменше — у Тернопільській та Івано-Франківській областях — по 4 автівки на кожен регіон.

Найпопулярнішою маркою серед автовикрадачів торік був ВАЗ.

Що стосується моделей, то тут смаки автовикрадачів дещо змінились на відміну від попередніх років. Так, у 2023 році найчастіше викрадали такі моделі: ВАЗ — 2107, 21063, 2121, 2106 та DAEWOO — LANOS. Для порівняння, у попередні 21-22 роки зловмисники частіше викрадали: Renault Duster, Volkswagen Transporter, Hyundai Tucson, Santa Fe і Mitsubishi Outlander.

До початку повномасштабної війни найбільше авто викрадали у Києві: 34% від усіх автоугонів за 2021 рік.

За даними реєстру автоугонів, станом на кінець січня 2024 року в Україні було викрадено 78 395 авто з 1980 року. Найдавніший запис щодо викрадення авто внесено у реєстр 8 липня 1980 року.