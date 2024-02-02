Кримінал

Кількість автоугонів в Україні зменшилася майже на 90% у 2023 році

2 Лютого 2024 20:06
читать на русском →
авто
Автоугон / Фото Depositphotos

За даними МВС, після рекордного сплеску автовикрадень у перший рік повномасштабного вторгнення, кількість автоугонів повертається до звичного рівня. Так, у 2023 році зафіксовано майже стільки ж викрадень авто, як до початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

У 2023 році в Україні було викрадено 1278 автомобілів, що майже на 90% менше, ніж у 2022 році. Того року було зафіксовано рекордну кількість автоугонів — 12 448. Для порівняння, у 2021 році цей показник складав 1148 викрадених авто.

Найбільше авто викрадали у прифронтових регіонах: Донеччині — 375 викрадень, Херсонщині — 178 та Дніпропетровщині — 168 автоугонів. Найменше — у Тернопільській та Івано-Франківській областях — по 4 автівки на кожен регіон.

Найпопулярнішою маркою серед автовикрадачів торік був ВАЗ.

Що стосується моделей, то тут смаки автовикрадачів дещо змінились на відміну від попередніх років. Так, у 2023 році найчастіше викрадали такі моделі: ВАЗ — 2107, 21063, 2121, 2106 та DAEWOO — LANOS. Для порівняння, у попередні 21-22 роки зловмисники частіше викрадали: Renault Duster, Volkswagen Transporter, Hyundai Tucson, Santa Fe і Mitsubishi Outlander.

До початку повномасштабної війни найбільше авто викрадали у Києві: 34% від усіх автоугонів за 2021 рік.

За даними реєстру автоугонів, станом на кінець січня 2024 року в Україні було викрадено 78 395 авто з 1980 року. Найдавніший запис щодо викрадення авто внесено у реєстр 8 липня 1980 року.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Лютого 2024 19:41

Зеленський провів засідання Ставки: розглянуто п’ять ключових питань
2 Лютого 2024 19:05

Литва передала Україні новий пакет військової допомоги
2 Лютого 2024 18:05

У законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію
2 Лютого 2024 15:14

Польські фермери знову погрожують заблокувати кордон
2 Лютого 2024 15:03

Росіяни завдали авіаудару по центру Херсона
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
усі думки