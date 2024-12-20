Кілька місяців готувалася наймасштабніша кібератака на держреєстри України 

Підготовка наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри України тривала кілька місяців. Однак представники Служби безпеки України утрималися від розголошення деталей щодо підготовки атаки.

Про це заявили віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та представник СБУ під час спільної пресконференції.

За фактом атаки вже відкрито кримінальне провадження. Попередньо, до нападу може бути причетне хакерське угруповання, пов’язане з Головним розвідувальним управлінням Росії.

На цей час роботу всіх державних реєстрів призупинено. СБУ поки що не має точної інформації, чи вдалося зловмисникам отримати доступ до конфіденційних даних.

Ольга Стефанішина зазначила, що існують резервні копії всіх реєстрів за весь період їхньої роботи. Після усунення загрози всі дані будуть відновлені у повному обсязі, тому ризику їх безповоротної втрати немає.