Керівника, відповідального за держреєстри у Мінʼюсті звільнять

Міністерство юстиції готується звільнити генерального директора ДП “Національні інформаційні системи” Олексія Бережного, який відповідає за управління державними реєстрами.

Про це пише УП.

НАІС управляє реєстрами Міністерства юстиції, які 19 грудня стали мішенню кібератаки з боку російських хакерів. Олексій Бережний обіймає посаду гендиректора підприємства з 2019 року.

Напередодні атаки, 19 грудня, НАІС повідомило про проведення планових технічних робіт, зокрема, з оновлення Єдиного державного реєстру, Держреєстру актів цивільного стану громадян та системи “Банкрутство та неплатоспроможність”.

Того ж дня, після зламу, російський Telegram-канал XakNet Team заявив, що хакери змогли отримати доступ до інфраструктури НАІС, виводячи дані Міністерства юстиції. Згідно з їхніми словами, в результаті атаки було викрадено та видалено понад 1 мільярд рядків даних, включаючи інформацію, що зберігалася на резервному сервері в Польщі.