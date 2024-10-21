Керівництво заводу мікроелектроніки в Брянську заявило про “вибухи і пожежі” після “нічної терористичної атаки”

Завод мікроелектроніки “Кремній Ел” у Брянську “зазнав нічної терористичної атаки”, повідомила пресслужба підприємства 21 жовтня.

На підприємстві було “порушено енергопостачання, завдано шкоди об’єктам забезпечення спеценергетикою, перервано технологічні виробничі ланцюжки”.

“Колектив заводу згуртувався як ніколи – всі, в силу своїх можливостей, беруть участь у ліквідації наслідків вибухів і пожеж”, – наголосила прес-служба.

Про атаку дронів на це підприємство повідомлялося вранці 19 жовтня. Тоді очільник регіону Олександр Богомаз заявив, що “один із безпілотників врізався в нежитлову будівлю”, не уточнюючи, в яку саме.

Водночас Брянська міська адміністрація у своєму телеграм-каналі повідомляла про перекриття руху для гасіння пожежі в районі Червоноармійської вулиці, на якій розташований завод.

Продукцію заводу “Кремній Ел” використовує російська військова промисловість. Безпілотники вже атакували цей завод у серпні та вересні 2023 року.