Керівництво університету на Закарпатті брало хабарі за оформлення військовозобов’язаних на навчання

Керівництво приватного вишу на Закарпатті за “грошову винагороду” оформлювало військовозобов’язаних на навчання задля отримання ними відстрочки.

Правоохоронці вилучили у підозрюваних понад 4,5 мільйона гривень, повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

Серед фігурантів – ректор та колишній проректор приватного вишу, а також працівник військової служби правопорядку.

Слідство встановило, що за грошову винагороду вони зараховували чоловіків на бакалавріат, магістратуру чи аспірантуру. Також підозрювані обіцяли фейковим студентам оформити відстрочку від призову під виглядом навчання за кордоном.

Свої “послуги” підозрювані оцінювали орієнтовно в 1500 євро – залежно від обставин.

За оперативними даними, цією схемою встигли скористатися понад 200 людей.

Наразі усіх трьох підозрюваних затримали. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внести заставу на загальну суму понад 3 млн грн.

Правоохоронці провели 14 обшуків в адміністративних будівлях, а також у помешканнях і транспортних засобах фігурантів. Вони вилучили готівку в національній та іноземній валюті на суму понад 4,5 мільйона гривень, а саме – понад 47 тисяч доларів, 46 тисяч євро, 440 тисяч гривень.

Також поліція знайшла чорнові записи із даними учасників схеми, мобільні телефони та іншу техніку.

Підозрюваним інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період – частина 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.