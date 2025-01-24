Керівниці Хмельницької МСЕК знову зменшили заставу

Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою для керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи ще на 60 днів, до 23 березня 2025 року.

Одночасно суд знову зменшив суму застави — тепер вона становить 260 млн гривень, повідомила пресслужба ВАКС.

Раніше заставу для посадовиці кілька разів переглядали. Спочатку вона становила 500 млн грн, але згодом була знижена до 300 млн, потім до 280 млн, а тепер — до 260 млн грн.

У разі внесення застави Крупа повинна буде дотримуватись низки зобов’язань, зокрема:

не залишати межі міста Хмельницький без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Тетяну Крупу звинувачують у незаконному збагаченні на мільйони доларів. Правоохоронці викрили її діяльність, а вже наступного дня працівники ДБР повідомили їй про підозру та взяли під варту.