Кримінал

Керівниці Хмельницької МСЕК знову зменшили заставу
24 Січня 2025 13:37
читать на русском →
Тетяна Крупа Facebook / Фото з Facebook Крупа
Тетяна Крупа Facebook / Фото з Facebook Крупа

Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою для керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи ще на 60 днів, до 23 березня 2025 року.

Одночасно суд знову зменшив суму застави — тепер вона становить 260 млн гривень, повідомила пресслужба ВАКС.

Раніше заставу для посадовиці кілька разів переглядали. Спочатку вона становила 500 млн грн, але згодом була знижена до 300 млн, потім до 280 млн, а тепер — до 260 млн грн.

У разі внесення застави Крупа повинна буде дотримуватись низки зобов’язань, зокрема:

  • не залишати межі міста Хмельницький без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • утримуватися від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Тетяну Крупу звинувачують у незаконному збагаченні на мільйони доларів. Правоохоронці викрили її діяльність, а вже наступного дня працівники ДБР повідомили їй про підозру та взяли під варту.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Січня 2025 17:09

У Харкові правоохоронці перевіряють причетність працівників ВЛК до схеми ухилення від мобілізації
24 Січня 2025 17:50

Харків атакували російські безпілотники: є влучання
24 Січня 2025 16:53

ВАКС обрав 100 млн грн застави для нардепа, підозрюваного у розкраданні 140 млн грн Укрзалізниці
24 Січня 2025 16:01

В ексмитника зі Львівщини виявили землю, житло та автівки на понад 12 млн гривень
24 Січня 2025 15:42

На Харківщині посилюють мобілізаційні заходи: що відомо
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки