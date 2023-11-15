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Кембриджський словник вибрав головне слово 2023 року

15 Листопада 2023 11:21
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штучний інтелект

Укладачі Кембриджського словника (Cambridge Dictionary) обрали слово 2023 року. На їхню думку, це hallucinate, яке перекладається як “галюцинувати”.

Відповідна стаття зʼявилася на офіційному сайті словника.

З появою генеративного штучного інтелекту зʼявилися нові слова. Зокрема протягом 2023 року до словника додавали нові визначення, зокрема large languale madel (велика мовну модель (або LLM), generative AI (генеративний штучний інтелект (або GenAI) і GPT. Однак і слова, які вже давно існують в мові, отримали нові значення.

Традиційно hallucinate означає те, що хтось відчуває щось, чого не існує — через стан здоров’я або вживання наркотиків, але тепер це також стосується штучного інтелекту.

“У 2023 році стало зрозуміло, що ця нова доступна технологія далека від досконалості, оскільки здатна продукувати неправдиву інформацію — галюцинації — і представляти її як факт”, — заявили укладачі словника.

“Той факт, що штучний інтелект може “галюцинувати”, нагадує нам, що людям все ще потрібно використовувати свої навички критичного мислення для використання цих інструментів. ШІ чудово вміє обробляти величезні масиви даних, щоб витягти конкретну інформацію. Але чим оригінальнішими ви від них вимагаєте бути, тим більша ймовірність того, що вони зіб’ються зі свого шляху”, — додала менеджерка видавництва Кембриджського словника Вендалін Ніколс.


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