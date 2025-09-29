Келлогґ: Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по Росії

Спеціальний представник США з питань України, генерал Кіт Келлогґ, заявив в ефірі Fox News, що президент Дональд Трамп нібито уповноважив проведення далекобійних ударів по території Росії — але, за словами Келлогґа, Пентагон інколи не надавав Україні дозволу на їхнє виконання.

Келлогґ закликав підлеглих «слухати президента» і виконувати його розпорядження, підкресливши авторитет глави держави як головнокомандувача: «Всі повинні слідувати тому, що говорить президент. Він головнокомандувач… Коли президент сказав щось зробити, ми повинні це зробити і завершити акцію».

У розмові з ведучою Келлогґ також відповів на уточнення про те, чи справді позиція президента полягає в тому, що Україна може завдавати ударів по цілях у Росії. Він відзначив, що, читаючи заяви президента та інших посадовців адміністрації, відповідь на це питання — «так»: «Я думаю, читаючи те, що він сказав, а також те, що сказали віце-президент Венс і секретар Рубіо, відповідь — так. Використовуйте можливість завдавати глибоких ударів. Немає такого поняття, як недоторкані території».

Кіт Келлогґ — відставний генерал, який виконує обов’язки спецпредставника США з питань України; у попередніх інтерв’ю він неодноразово коментував зусилля адміністрації щодо досягнення припинення бойових дій і підтримки Києва.

На тлі заяв про можливість «далекобійних ударів» США і союзники обговорювали надання Україні ракет великої дальності — зокрема в пресі з’являлася інформація про розгляд запитів щодо крилатих ракет Tomahawk; рішення у таких питаннях формально залишається на рівні керівництва США.