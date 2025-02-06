Політика

Келлог вважає, що шанси повернення Україні ядерної зброї “між мізерними і нульовими”
6 Лютого 2025 13:45
читать на русском →
Спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог / Фото: AP
Спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог / Фото: AP

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог вважає, що шанси повернення Україні ядерного озброєння мінімальні.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

“Імовірність того, що вони отримають назад свою ядерну зброю, перебуває десь між малою і нульовою. Давайте будемо чесними, ми знаємо, що цього не станеться”, – сказав Келлог.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що країна потребує надійного захисту в період, поки триває процес вступу до НАТО. За його словами, це може бути як ядерне озброєння, так і збільшення кількості ракет.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Лютого 2025 12:21

Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000-5F 
6 Лютого 2025 14:03

США вперше не головуватимуть на “Рамштайні” – зустріч скликає Британія
6 Лютого 2025 11:12

У Харкові російська поплічниця намагалася підірвати ветерана ЗСУ
6 Лютого 2025 10:41

Пів року Курської операції: у Генштабі розповіли про результати
6 Лютого 2025 10:02

Наслідки російського удару по ринку “Барабашово” у Харкові (фото)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
усі думки