Келлог вважає, що шанси повернення Україні ядерної зброї “між мізерними і нульовими”

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог вважає, що шанси повернення Україні ядерного озброєння мінімальні.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

“Імовірність того, що вони отримають назад свою ядерну зброю, перебуває десь між малою і нульовою. Давайте будемо чесними, ми знаємо, що цього не станеться”, – сказав Келлог.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що країна потребує надійного захисту в період, поки триває процес вступу до НАТО. За його словами, це може бути як ядерне озброєння, так і збільшення кількості ракет.