Келлог не поїхав на переговори США і РФ через позицію Москви, — CNN

Спецпосланець президента США Кіт Келлог не братиме участі у російсько-американських переговорах на Алясці через позицію Москви, повідомляє CNN з посиланням на поінформовані джерела.

За даними одного зі співрозмовників видання, російська сторона вважає Келлога прихильником України, що могло б зробити зустріч “контрпродуктивною”.

Також американські високопосадовці розповіли, що Келлог вже поділився з учасниками переговорів усією інформацією, зібраною під час розмов з українською стороною.

Джерела CNN зазначають, що його відсутність не стане серйозною проблемою, хоча один із європейських чиновників вважає, що спецпосланець мав бути присутнім на зустрічі.