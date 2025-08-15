        Політика

        Келлог не поїхав на переговори США і РФ через позицію Москви, — CNN

        Федір Олексієв
        15 Серпня 2025 20:37
        читать на русском →
        Спеціальний представник президента США щодо України Кіт Келлог / Фото: ГУР МО
        Спеціальний представник президента США щодо України Кіт Келлог / Фото: ГУР МО

        Спецпосланець президента США Кіт Келлог не братиме участі у російсько-американських переговорах на Алясці через позицію Москви, повідомляє CNN з посиланням на поінформовані джерела.

        За даними одного зі співрозмовників видання, російська сторона вважає Келлога прихильником України, що могло б зробити зустріч “контрпродуктивною”.

        Реклама
        Реклама

        Також американські високопосадовці розповіли, що Келлог вже поділився з учасниками переговорів усією інформацією, зібраною під час розмов з українською стороною.

        Джерела CNN зазначають, що його відсутність не стане серйозною проблемою, хоча один із європейських чиновників вважає, що спецпосланець мав бути присутнім на зустрічі.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини