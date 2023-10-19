Казахстан ввів заборону на експорт в РФ 106 видів товарів, включно з технологічними – дронами, мікроелектронікою та іншим, що може використовуватися росіянами у військових цілях.

Про це оголосив віце-міністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв, повідомляє Казахське телеграфне агентство.

“Ми експортуємо всі товари, крім тих, що відносяться до війни – на них накладено обмеження. Це 106 найменувань товарів – їхній експорт ми повністю заборонили”, – сказав Торебаєв.

Серед таких товарів – дрони, електрочіпи, а також електроніка, яка може використовуватися під час війни.

Це товари, які не вироблялися у Казахстані. Ворог намагався отримати західні компоненти через реекспорт.

“Група Макфола-Єрмака працювала з нашими партнерами для того, щоб якомога більше важливих для виробництва зброї компонентів росіяни не могли отримувати через треті країни”, – зазначив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.