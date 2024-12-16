Кая Каллас пояснила, чому миротворча місія в Україні наразі неможлива

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас заявила, що перед розгортанням миротворчої місії ЄС в Україні необхідно досягти миру, чого Росія поки не прагне.

Про це зявила Каллас після її першої участі у засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС.

“Спочатку потрібно встановити мир, перш ніж надсилати миротворців. Але Росія не хоче миру — це очевидно”, — підкреслила Каллас.

Вона також згадала інтерв’ю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова американському журналісту Такеру Карлсону, яке демонструє, що Москва не відмовилася від своїх геополітичних амбіцій.

“За таких обставин ми не можемо обговорювати миротворчу місію”, — додала Каллас.