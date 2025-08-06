Кароль Навроцький офіційно став новим президентом Польщі

У Польщі відбулася інавгурація новообраного президента — Кароль Навроцький офіційно склав присягу та заступив на посаду.

Про це повідомила канцелярія глави польської держави.

Реклама

“Вільний вибір вільної нації привів мене сьогодні перед вами, попри передвиборчу пропаганду, брехню, політичний театр і зневагу, з якими я зіткнувся на своєму шляху до президентства”, — заявив Навроцький у своїй промові.

Церемонія відбулася за участю попереднього президента Анджея Дуди, його дружини, а також прем’єр-міністра Дональда Туска та членів уряду.

Навроцький переміг у другому турі виборів, набравши трохи більше 51% голосів. Його опонент, представник ліберального табору Рафал Тшасковський, отримав понад 48%.

Кароль Навроцький — історик, який очолював Інститут національної пам’яті. Його політична діяльність неодноразово викликала суперечки. Зокрема, його критикували за демонтаж радянських пам’ятників, висували звинувачення у зв’язках із кримінальними колами, які він пояснював роботою в галузі ресоціалізації.

Погляди Навроцького на Україну — неоднозначні. Він виступає за військову підтримку Києва, але наполягає на вирішенні історичних суперечностей, особливо щодо Волинської трагедії.