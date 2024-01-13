Кандидат, який виступає за автономію від Китаю, перемагає на виборах президента Тайваню

Кандидат від правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП), яка виступає за автономію від Китаю, переміг на президентських виборах на Тайвані, передає Sky News.

Лай Цінде, який обіймає посаду віцепрезидента, змінить Цай Інвень, яка відпрацювала належні два терміни.

Після того як на 95% виборчих дільниць було оголошено про результати голосування, Лай отримав незаперечну перевагу.

Це перший випадок, коли партія отримала третій термін за нинішньої виборчої системи Тайваню.

У виборах також брали участь Хоу Юі від Націоналістичної партії (Гоміньдан), яка виступає за зближення з Китаєм, і Ке Веньчже від дрібнішої Тайванської народної партії, яка менше переймається китайським питанням і будує свою кампанію навколо внутрішніх проблем.

Хоу визнав свою поразку у виборах і привітав Лая.

Виборці проголосували в суботу після кампанії, затьмареної напруженими відносинами з Китаєм, який претендує на цю територію як на свою власну, зазначає Sky News.