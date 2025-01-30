Політика

Кандидат у президенти Румунії Джорджеску назвав Україну “вигаданою державою”
30 Січня 2025 15:36
читать на русском →
Келін Джорджеску / Фото: AP
Келін Джорджеску / Фото: AP

Кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску назвав Україну “вигаданою державою”. В українському МЗС у відповідь заявили, що Джорджеску повторює тези російської пропаганди.

Джорджеску висловився щодо України в дискусії з журналістом Іоном Крістою 29 січня. Відповідаючи на запитання, чи вірить він у поділ територій України після укладення мирного договору, Джорджеску заявив, що це обов’язково буде. 

“Сто відсотків так і буде. Що ж, у них немає іншого вибору. Дорога до чогось подібного неминуча. Україна – вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка”, – сказав він.

Джорджеску додав, що “світ змінюється” і “кордони будуть змінюватися”. “Ба більше – якщо кордони зміняться, то де будемо ми? Отже, у нас є Північна Буковина, у нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш із колишнього Закарпаття, те, що залишилося від угорців, Львів, який залишиться в поляків, і Малоросія”, – перерахував він.

У МЗС України назвали заяви Джеорджеску проявом крайньої неповаги до країни та українського народу.

“На тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби Келіна Джеорджеску позиціонувати себе як «незалежного» політика: озвучені ним тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що вказує на цілковиту залежність від господарів у Москві”, – йдеться в заяві МЗС України.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Січня 2025 16:08

Стали відомі імена росіян, які наказали вдарити по Харківському гіпермаркету “Епіцентр”
30 Січня 2025 16:32

Росія почала бити по Україні “Шахедами” зі збільшеною бойовою частиною
30 Січня 2025 15:58

Російський суд засудив харків’янина, який шукав свою мати на окупованих територіях
30 Січня 2025 15:43

Кількість загиблих у Сумах зросла до шести
30 Січня 2025 15:29

Комітет Ради рекомендує відсторонити Порошенка від пленарних засідань
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
усі думки