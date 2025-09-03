        Політика

        Канцлер Німеччини Мерц вперше назвав Путіна воєнним злочинцем

        Федір Олексієв
        3 Вересня 2025 14:24
        читать на русском →
        Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / Фото: REUTERS
        Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / Фото: REUTERS

        Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вперше в публічному полі охарактеризував Володимира Путіна як воєнного злочинця.

        “Це воєнний злочинець. Можливо, один з найсерйозніших воєнних злочинців нашого часу, якого ми сьогодні бачимо у великому масштабі. І ми повинні чітко розуміти, як поводитися з воєнними злочинцями. Тут поблажливість недоречна”, — сказав Мерц в інтерв’ю телеканалу Sat.1.

        Реклама
        Реклама

        Мерц також заявив, що Путін не бачить жодних підстав для припинення вогню, і щоб підштовхнути його до цього, Європа повинна сприяти економічному виснаженню Росії — наприклад, шляхом введення мит для тих, хто продовжує торгувати з нею.

        Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що “Мерц допустив в останні години дуже багато нехороших заяв”.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини