Канцлер Німеччини Мерц вперше назвав Путіна воєнним злочинцем

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вперше в публічному полі охарактеризував Володимира Путіна як воєнного злочинця.

“Це воєнний злочинець. Можливо, один з найсерйозніших воєнних злочинців нашого часу, якого ми сьогодні бачимо у великому масштабі. І ми повинні чітко розуміти, як поводитися з воєнними злочинцями. Тут поблажливість недоречна”, — сказав Мерц в інтерв’ю телеканалу Sat.1.

Реклама

Реклама

Мерц також заявив, що Путін не бачить жодних підстав для припинення вогню, і щоб підштовхнути його до цього, Європа повинна сприяти економічному виснаженню Росії — наприклад, шляхом введення мит для тих, хто продовжує торгувати з нею.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що “Мерц допустив в останні години дуже багато нехороших заяв”.