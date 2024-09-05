Канал ABC затвердив правила дебатів між Гарріс та Трампом

Канал ABC затвердив правила дебатів між кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом і демократкою Камалою Гарріс. Вони відбудуться 10 вересня.
Про це повідомив ABC News.
За інформацією журналістів каналу, дебати пройдуть у Національному конституційному центрі у Філадельфії. Модераторами виступатимуть ведучий і головний редактор програми “World News Tonight” Девід Мьюїр та ведуча програми “Prime” Лінсі Девіс.
Дебати кандидатів не передбачатимуть присутності глядачів і триватимуть 90 хвилин з двома рекламними паузами, а мікрофони будуть увімкнені лише для кандидата, чия черга говорити. Лише модераторам буде дозволено ставити запитання.
Як зазначили журналісти, у кандидатів не буде вступних слів, а завершальні промови триватимуть по дві хвилини на кожного кандидата.
Час відповіді на кожне запитання також буде обмежено двома хвилинами, а ще дві хвилини буде на спростування та ще одна – на уточнення, роз’яснення чи відповідь.
Планується, що кандидати стоятимуть за трибунами під час дебатів, а на сцені не буде жодного реквізиту чи попередньо підготованих нотаток. Кожен з кандидатів отримає ручку, блокнот і пляшку води.
Представники кампанії не можуть спілкуватися з кандидатами під час рекламних пауз.
Водночас у повідомленні телеканалу не вказується, чи була отримана фінальна згода від кандидатів.
Також журналісти нагадали, що у вівторок, 3 вересня, було проведено віртуальне підкидання монети, щоб визначити місце на подіумі та порядок завершальних виступів – Трамп переміг і вибрав порядок.