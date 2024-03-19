Суспільство

Канал ABC показав фільм про війну в Україні зі сторони російських окупаційних військ. У посольстві відреагували

19 Березня 2024 14:03
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війна, пропаганда
Кадр з документального фільму "Українська війна: Інша сторона"

Австралійський канал ABC 18 березня показав документальний фільм “Українська війна: Інша сторона”, у якому “героями” є російські окупаційні війська.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко заявив, що проситиме про зустріч із керівництвом ABC через цей фільм.

“Програма, що вийшла вчора ввечері на Four Corners, “Українська війна: Інша сторона” була журналістським еквівалентом чаші з блювотинням. Вона, поза сумнівом, повторювала і транслювала незліченну відверту брехню, викривлення історії, расистські твердження та пропагандистські наративи родом з Кремля. Враховуючи те, що це цілком відповідало інтересам російського диктатора Путіна”, — йдеться у заяві українського диппредставництва в Австралії.

Зазначається, що програма також “мінімізувала і принижувала” загибель тисяч невинних українських чоловіків, жінок і дітей, вбитих російськими солдатами під час незаконного вторгнення, рішуче засудженого Австралією та більшістю країн через резолюцію Генасамблеї ООН у березні 2022 року.

У посольстві також заявили, що ABC має “бути соромно, що випустили в ефір це цілковите сміття”, й додали, що посол Василь Мірошниченко проситиме через міністра зв’язку Австралії про зустріч керівним директором ABC і виконавчим продюсером Four Corners, щоб зрозуміти, що призвело до виходу в ефір цього матеріалу.

“Я поділюся з ними тими фактами, які програма абсолютно не врахувала”, — сказав посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

У Федерації українських організацій Австралії заявили, що стрічка дала російським солдатам майданчик для виправдання “жорстокого вторгнення”, а глядачі фільму бачать, як режисер Ланган потискає руки, обіймається й усміхається російським окупантам, слухаючи “грубу брехню, ненависть і заклики до геноциду”.

Канал ABC там часом вирішив захищати свою позицію і стверджує, що цей “складний фільм” пропонує аудиторії рідкісний погляд на життя російських солдатів і є “важливим внеском” у репортажі про війну.


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