Політика

Канада передасть Україні понад 800 БПЛА SkyRanger R70

20 Лютого 2024 09:06
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канада, допомога
SKYRANGER R70 UAS / Фото: BSS Holland

Канада передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних апаратів SkyRanger R70 для допомоги у війні з Російською Федерацією.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер.

Дрони надасть компанія Teledyne з Ватерлоо, Онтаріо, їхня загальна вартість становить понад 95 млн канадських доларів (70,44 млн доларів США).

“Сьогоднішнє оголошення гарантує, що Україна отримає безпілотники, необхідні для виявлення та ідентифікації цілей, які є критично важливими для боротьби. Канада буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, – сказав Блер.

Допомога фінансується за рахунок 500 млн канадських доларів на військову допомогу, оголошену прем’єр-міністром Джастіном Трюдо під час візиту до Києва минулого року.

Починаючи з лютого 2022 року, Канада виділила понад 9,7 млрд канадських доларів на допомогу Україні, зокрема понад 2,4 млрд канадських доларів на військову допомогу.

Під час зустрічі з союзниками по НАТО в Брюсселі 14 лютого, Блер заявив, що Канада виділить Україні понад 60 млн канадських доларів.


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