Суспільство

Канада передасть Україні 50 бронемашин у наступні 3 роки

22 Вересня 2023 21:11
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україна, канада

Канада підготувала новий пакет військової допомоги для України, у рамках якого протягом наступних трьох років передадуть 50 броньованих машин.

Про це повідомив прем’єр Канади Джастін Трюдо у Палаті представників під час візиту до парламенту Канади президента Володимира Зеленського.

“Я чітко сказав, що наш уряд буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно…  Сьогодні ми заявляємо про більш довгострокове, багаторічне зобов’язання, що забезпечує передбачувану і стабільну підтримку України.

Це включає 650 млн доларів протягом трьох років на 50 бронемашин, включаючи Медеваки, які збудують канадські фахівці у Лондоні, що в провінції Онтаріо”, – оголосив Трюдо. 

“Також ми надсилаємо інструкторів щодо винищувачів F-16, для навчання пілотів і техніків, щоб українці могли максимально ефективно використовувати подаровані літаки”, – додав прем’єр Канади.


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