Політика

Канада передала Україні партію БТР LAV
27 Жовтня 2024 18:49
читать на русском →
допомога, канада
Кількість поставленої техніки не розголошується / Фото CAF with Ukraine @CAFwithUkraine

Канада передала Україні першу партію БТР LAV, йдеться у повідомленні Міністерства оборони країни.

«Після навчань з експлуатації та обслуговування броньованих машин бойової підтримки версії «швидка допомога» у Німеччині машини були завантажені та відправлені в Україну. Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі», – йдеться у дописі.

Починаючи з 2022 року, Канада виділила 4,5 мільярда доларів на військову допомогу Україні, нагадали в уряді.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Жовтня 2024 16:52

Генштаб: На Курахівському напрямку відбито 19 атак ворога, на Покровському – 10
27 Жовтня 2024 19:16

Міжнародні спостерігачі оцінили вибори в Грузії
27 Жовтня 2024 17:19

Північних корейців везуть на фронт вантажівками з цивільними номерами – ГУР
27 Жовтня 2024 14:49

Росіяни знищили зерносховище у Малинівці під Харковом
27 Жовтня 2024 13:30

Росіяни розстріляли у Селидовому двох жінок – Офіс Генпрокурора
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки