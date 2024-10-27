Канада передала Україні партію БТР LAV

Канада передала Україні першу партію БТР LAV, йдеться у повідомленні Міністерства оборони країни.

«Після навчань з експлуатації та обслуговування броньованих машин бойової підтримки версії «швидка допомога» у Німеччині машини були завантажені та відправлені в Україну. Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі», – йдеться у дописі.

Після навчань з експлуатації та обслуговування броньованих машин бойової підтримки, версії "швидка допомога", в Німеччині, машини були завантажені та відправлені в Україну.



Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі. #СлаваУкраїні pic.twitter.com/d0dwNNe53a — CAF with Ukraine (@CAFwithUkraine) October 26, 2024

Починаючи з 2022 року, Канада виділила 4,5 мільярда доларів на військову допомогу Україні, нагадали в уряді.