Спорт

Канада обіграла США у фіналі Турніру чотирьох націй НХЛ
21 Лютого 2025 07:44
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Збірна Канади з хокею / Фото: NHL
Збірна Канади з хокею / Фото: NHL

У фінальному матчі Турніру чотирьох націй НХЛ збірна Канади здолала США з рахунком 3:2 в овертаймі. Переможну шайбу закинув Коннор Макдевід.

Раніше, на груповому етапі, американці обіграли канадців 3:1, але у вирішальному поєдинку сильнішими виявилися “Кленові”.

Найціннішим гравцем турніру визнано форварда збірної Канади Нейтана Маккінона.

Перед фіналом президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує американську команду та вкотре дозволив собі провокаційні слова щодо Канади.

“Я зателефоную нашій великій американській хокейній команді, щоб підштовхнути її до перемоги з Канадою, яка зі значно нижчими податками і набагато сильнішою безпекою колись, можливо, скоро, стане нашим бажаним і дуже важливим П’ятдесят першим штатом”, – говорив Трамп.


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