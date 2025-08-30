Каллас: заморожені активи РФ не можна повертати без виплати репарацій Україні

Заморожені в Європейському Союзі активи Центрального банку Росії не можуть бути повернуті Москві після можливого перемир’я чи мирної угоди, доки вона не виплатить репарації Україні.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та безпеки Кая Каллас перед початком неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені 30 серпня, повідомляє Європейська правда.

За її словами, питання заморожених активів знову стало предметом обговорення, і міністри проведуть детальну дискусію щодо того, як ЄС має діяти далі. Каллас підкреслила, що існують «чутливі аспекти» цього питання, однак потрібна чітка стратегія виходу з ситуації.

«Ми бачимо, що Росія не прагне миру, хоча докладається багато дипломатичних зусиль, аби посадити Зеленського та Росію за стіл переговорів. Ми не можемо навіть уявити, що у випадку перемир’я чи мирної угоди ці активи будуть повернуті Росії, якщо вона не сплатила репарацій», – наголосила Каллас.