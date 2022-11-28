Політика

Кадиров нагородив Кадирову орденом Кадирова

28 Листопада 2022 19:07
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кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров нагородив свою другу доньку Хадіжат Кадирову орденом імені свого батька – Ахмата-Хаджі Кадирова.

Про це пишуть російські ЗМІ.

22-річна Хадіжат Кадирова очолює департамент дошкільної освіти мерії Грозного. Минулого року їй вручили медаль “За заслуги перед Чеченською республікою”.

У червні тим же орденом було нагороджено старшу дочку Рамзана Кадирова, 23-річну Айшат, яка очолює міністерство культури Чечні. Сам Рамзан Кадиров також нагороджений орденом Кадирова.


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