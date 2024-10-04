Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою

Уряд вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Згідно з постановою від 1 жовтня 2024 р. № 1134, термін явки до ТЦК скоротили, передає РБК-Україна.

Раніше діяла норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався в 14 днів від дня надсилання повістки.

Уряд встановив, що прибути до ТЦК за повісткою потрібно з населеного пункту, що є адміністративним центром області”, протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти діб.