Кабмін затвердив список послуг, які можуть бути платними у державних лікарнях

Уряд визначив перелік випадків, за яких заклади охорони здоров’я державної та комунальної форм власності можуть надавати платні медичні та додаткові послуги пацієнтам, що не покриваються програмою медичних гарантій.

“Ухвалене Урядом рішення про платні медичні послуги є необхідним кроком, спрямованим на збільшення прозорості медичної системи, а також систематизацію та унормування фінансових надходжень українських медзакладів. Це сприятиме скороченню неформальних платежів та зменшенню випадків корупційних порушень, оскільки кожен пацієнт буде чітко знати, що покривається і що не покривається програмою медичних гарантій”, – зазначили у Кабміні.

За яких випадків пацієнти або інші фізичні та юридичні особи повністю оплачуватимуть медичні послуги:

звернення пацієнта без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення не вимагається відповідно до законодавства;

надання медпослуг закладами охорони здоров’я за договорами з юридичними особами;

надання медпослуг у закладах охорони здоровʼя сектору безпеки і оборони та Державного управління справами пацієнтам, які не належать до прикріпленого контингенту;

надання медпослуг, які не покриваються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Також постанова визначає випадки, за яких пацієнти здійснюватимуть оплату лише за додаткові послуги, сама ж вартість медичної послуги покриватиметься коштом програми медичних гарантій.

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