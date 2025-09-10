Кабмін затвердив програму дій на 2025 рік

Кабінет міністрів затвердив програму дій на 2025 рік та передав її на розгляд Верховної Ради.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що документ окреслює 12 пріоритетів: безпека й оборона, євроінтеграція, антикорупція, добробут, підтримка ветеранів, макрофінанси й реформи, бізнес, освіта й наука, медицина й спорт, відбудова, підготовка до стабільної зими та культура.

За словами Свириденко, програма визначає ключові кроки для зміцнення обороноздатності, підтримки армії, розвитку економіки, нарощення власного виробництва озброєння, забезпечення захисту громадян і підготовки до членства в ЄС.

Вона нагадала, що уряд презентував нашу програму 18 серпня для народних депутатів, міжнародних партнерів та представників аналітичних центрів. Після цього відкрили збір пропозицій для доопрацювання документа із залученням експертів, громадських організацій, бізнесу та громадян.

“Уряд отримав 683 пропозиції від громадських організацій, бізнес-асоціацій, експертів та активних громадян. Найбільше звернень було адресовано Мінекономіки (184) та Міністерству розвитку громад та територій (80). Більшість пропозицій були враховані повністю або частково, значна частина вже реалізується в межах чинних програм і стратегій”, — зазначила прем’єрка.