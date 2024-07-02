Суспільство

Кабмін виділив 5,7 млрд гривень на купівлю житла для ветеранів
2 Липня 2024 18:47
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ветеран
Ілюстративне фото / unsplash

Кабінет міністрів затвердив розподіл житлових субвенцій в обсязі 5,7 млрд грн на виплату ветеранам та членам їхніх сімей грошової компенсації на придбання житла.

Про це повідомили у Мінветеранів.

Зазначається, що за рахунок розподілених коштів грошову компенсацію за житло цьогоріч отримають майже 2500 людей.

Зокрема кошти на придбання житла отримають:

  • особи з інвалідністю внаслідок війни I-II групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни I-II групи, які брали участь в бойових діях на території інших держав та члени сімей загиблих (померлих) таких ветеранів;
  • внутрішньо переміщені особи, які брали участь в АТО/ООС і визнані учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни III групи.

За словами виконувача обов’язків міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна, відомство зібрало від областей зведену інформацію про потребу на виплату грошової компенсації на придбання житла. Найближчим часом місцеві розпорядники коштів вже перераховуватимуть згідно з помісячним розписом грошову компенсацію на спеціальні рахунки одержувачів, які відкриті в “Ощадбанку”. “Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути, як на вторинному ринку, так і на первинному — за умови, що воно обов’язково введено в експлуатацію”, — додав посадовець.

У 2023 році були розподілені 5,9 млрд гривень на компенсацію понад 2,6 тисячі ветеранам війни та членам їх сімей. Вже 2155 з них придбали житло.


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