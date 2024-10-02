Кабмін вніс до Ради законопроєкт, яким хоче зобов’язати призовників віком 17 років ставати на облік через “Резерв+”

Кабінет міністрів вніс до Ради законопроєкт, згідно з яким призовники мають у 17 років стати на облік через “Резерв+” або шляхом явки в ТЦК.

Відповідний законопроект Уряду 12076 зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє Судово-юридична газета.

У законопроекті пропонується встановити, що щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статті, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників з внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:

проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

В іншому випадку він повинен буде з’явитися до ТЦК і сплатити штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.