Кабмін ставить бронювання працівників на паузу, – ЗМІ

Кабінет міністрів призупинив бронювання працівників українських підприємств до 15 листопада. Урядовці хочуть переглянути перелік підприємств та організацій, які мають право на бронювання.

Про це повідомляє The Page посилаючись на витяг з протоколу.

Окрім цього, уряд доручив Міноборони та Мінекономіки до наступного засідання розробити проект рішення, яке б передбачало зупинення до 15 листопада 2024 року дії положень критеріїв, які визначають, які підприємства, установи чи організації є критично важливими. Поки ці критерії не будуть діяти, бронювання проводитись не буде.

Також уряд хоче, щоб проект рішення передбачав анулювання відстрочок від мобілізації, якщо буде встановлено, що бронювання було необґрунтованим.

Цю інформацію також підтверджує РБК-Україн посилаючись на джерела в кабміні. Ініціатором цього рішення, за словами джерела, виступало Міноборони, яке хоче перевірити, кого та за яких підстав забронювали від мобілізації за час війни.