Суспільство

Кабмін оприлюднив зміни щодо відстрочки військовозобов’язаних, які доглядають за інвалідами І та II групи
13 Червня 2024 10:47
кабмін, мобілізація
Ілюстративне фото / Getty Images

Кабінет міністрів оприлюднив нові зміни щодо відстрочки військовозобов’язаних, які доглядають за людьми з інвалідністю І та II групи.

Про це йдеться у відповідному документі.

Згідно з постановою, у разі відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними, особа з інвалідністю I чи II групи складає заяву, в якій зазначає одного військовозобов’язаного, який здійснюватиме догляд. 

Йдеться про тих військовозобов’язаних, які мають батька, мати з інвалідністю І або II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними, які відповідно до закону повинні їх утримувати.


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