Політика

Кабмін не побачив підстав для санкцій проти Портнова
28 Січня 2025 17:24
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Колишній заступник голови адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов / Фото: УНІАН
Колишній заступник голови адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов / Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів розглянув петицію, в якій закликають запровадити санкції проти Андрія Портнова, колишнього заступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича.

У відповіді йдеться, що уряд не побачив підстав для введення обмежень.

Згідно з урядовою позицією, санкції можуть бути застосовані лише за чітко визначеними законом підставами, такими як загроза національній безпеці або терористична діяльність. Однак, як зазначається у відповіді, петиція не містить доказів, які могли це підтвердити.

Міністерству економіки було доручено провести аналіз петиції разом з іншими органами: МВС, МЗС, Мін’юстом, Нацполіцією, БЕБ, ДБР, НАБУ, СБУ та Офісом генпрокурора. За результатами цього аналізу Мінекономіки дійшло висновку, що наразі немає інформації, яка б обґрунтовувала введення санкцій проти Портнова.

За інформацією проєкту “Схеми“, Портнов виїхав з України до Угорщини 3 липня 2022 року. Крім того, стало відомо, що його син Ігор виїхав з України ще у березні 2022 року, після чого не повернувся.


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