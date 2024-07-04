Кабмін дозволив закуповувати дрони українських виробників через Prozorro

Відтепер держава зможе закуповувати дрони українського виробництва через закритий функціонал системи Prozorro.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Логічний крок розвитку прозорості та збільшення ефективності закупівель дронів. У виробників будуть рівні умови доступу до державних контрактів, а завдяки конкуренції держава зможе вигідніше закуповувати дрони. Для виробників це можливість активніше розвиватися, створювати робочі місця і масштабувати виробництво в десятки разів”, – повідомив Федоров.

Як зазначив міністр, уся чутлива інформація щодо закупівель буде закрита для широкого загалу й недоступна росіянам.