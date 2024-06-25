Суспільство

Кабмін дозволив відраховувати студентів-чоловіків, якщо вони відмовляються проходити базову військову підготовку
25 Червня 2024 15:40
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армія, мобілізація
Вишкіл військових ТРО / Фото: Суспільне

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою студентів-чоловіків, які відмовляться проходити базову військову підготовку, можуть відраховувати з вишів.

Про це йдеться в постанові уряду №734 від 21 червня.

Зазначається, що практичну підготовку в межах вишколу повинні будуть пройти всі чоловіки які здобувають вищу освіту за денною або дуальною формою і які досягли 18-річного віку.

Винятками будуть лише ті, хто:

  • визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;
  • до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
  • вже проходили військову службу;
  • мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Якщо ж придатний до військової служби студент відмовиться від проходження практичної підготовки базового вишколу, то це буде підставою для його відрахування із закладу освіти.

Студентки також можуть проходити військовий вишкіл, однак для них він буде необов’язковим, тобто долучитися до нього вони зможуть за бажанням.


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