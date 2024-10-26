Політика

Кабмін частково відновив бронювання військовозобов’язаних
26 Жовтня 2024 14:31
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кабмін, мобілізація
Ілюстративне фото / Фото weukraine.tv

Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін. Таке протокольне рішення за пропозицією першого заступника Міністра оборони погоджено на засіданні Уряду 25 жовтня. 

Як вважають у Кабміні, це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону. 

Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. “Причина аудиту – аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань”, – заявили в уряді.

За результатом аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та, чи носять вони потенційно корупційний характер. На основі цих даних Уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь нашої безпеки та оборони, і на користь нашої економіки.


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