Суспільство

Ймовірний корейський варіант: польський генерал не вірить у повну перемогу України

23 Серпня 2023 17:24
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війна, рф, україна

Існує багато сценаріїв завершення війни в Україні або її тривалості. Вони рясніють більш-менш виправданими теоріями, проте історія свідчить, що небагато з прогнозованих сценаріїв підтвердилися реальністю.

Про це заявив відставний польський генерал Вальдемар Скшипчак у статті для Wprost.

На його думку, попереду нас чекає ще кілька-десяток боїв, які вплинуть на формування кордонів України після завершення бойових дій.

Скшипчак вважає, що вирішальне питання полягатиме в тому, якою буде лінія фронту в той момент, коли обидві сторони будуть змушені говорити про припинення бойових дій.

“Питання в тому, чи вдасться українцям і якою мірою відвоювати свою землю, а росіянам зберегти окуповані території, а також який ступінь впливу матимуть ті, хто зрештою змусить сторони припинити військові дії. Немає сумніву, що обидві сторони виснажені війною, і настане момент, коли це виснаження змусить їх шукати вирішення ситуації інакше, ніж військові дії”, – вважає польський генерал.

Крім того, Скшипчак певен, що на майбутнє війни в Україні матимуть вплив позиції Китаю та США.

“Обидві сторони зіткнуться з загрозою відмови в будь-якій допомозі. Без цього (зовнішньої допомоги. – Ред.) Україна не впорається з війною. Росія матиме обмежені можливості для її продовження. Вважаю, це (переговори. – Ред.) – питання найближчого майбутнього, тому що я не вірю в тривалу війну”, – каже відставний польський генерал.

Таким чином Скшипчак натякає, що на Україну чекає корейський варіант – тобто доведеться змиритися, що якась частина нашої території буде окупована.


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