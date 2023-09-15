Політика

Jerusalem Post склала рейтинг найвпливовіших євреїв: у ньому немає Зеленського, але є Пригожин

15 Вересня 2023 17:24
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пригожин

Газета Jerusalem Post опублікувала щорічний рейтинг найбільш впливових євреїв. У переліку немає президента України Володимира Зеленського. Минулого року він очолив його.

Цьогоріч перше місце в рейтингу посів гендиректор OpenAI Сем Альтман.

На другому місці – прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, а на третьому – держсекретар США Ентоні Блінкен.

У переліку представлено борців з антисемітизмом, медіаінфлюенсерів, зірок музики та спорту, медиків тощо.

Під номером 52 розташувався ватажок ПВК “Вагнера” Євген Пригожин із припискою “посмертно”.

Газета щорічно публікує цей рейтинг із нагоди єврейського Нового року (Рош га-Шана).


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