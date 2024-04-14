Політика

Ізраїль заявив, що збив 99% іранських дронів і ракет

14 Квітня 2024 08:58
читать на русском →
іран, ізраїль
Протиракетна система працює після запуску Іраном безпілотників і ракет у бік Ізраїлю, 14 квітня 2024 року / Фото Reuters

Іран атакував Ізраїль десятками дронів і крилатими ракетами у відповідь на удар ізраїльської авіації по іранському консульству в Дамаску 1 квітня. Під час удару загинули семеро членів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Після початку атаки прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу виступив з екстреним зверненням, у якому заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим самим. В Ізраїлі було скликано засідання військового кабінету.

Президент США Джо Байден у день перед атакою перервав свій відпочинок і зустрівся в Білому домі з командою національної безпеки для обговорення нападу Ірану на Ізраїль.

Ізраїльські військові повідомили, що дронам потрібно кілька годин, щоб досягти території Ізраїлю. Через деякий час представництво Ірану в ООН заявило, що атаку завершено. “Справу можна вважати закінченою. Але якщо ізраїльський режим зробить ще одну помилку, відповідь Ірану буде значно суворішою”, – йшлося в повідомленні представництва.

Як повідомляє портал Ynet із посиланням на високопоставлених ізраїльських чиновників, Ізраїль перехопив 99% запущених з Ірану дронів і ракет.

За словами співрозмовника Ynet, той факт, що Іран уперше атакує Ізраїль зі своєї території, “вимагає рішучої відповіді, і вона відбудеться найближчим часом”.

Частину запущених Іраном безпілотників збили американські сили за межами території Ізраїлю. У перехопленні дронів також брали участь повітряні сили Великої Британії, повідомив Sky News. Десятки дронів були збиті військово-повітряними силами Йорданії. По всьому Ізраїлю було оголошено повітряну тривогу.

Разом із цим Корпус вартових ісламської революції заявив про успішне ураження цілей на “окупованих територіях”, повідомляє іранське агентство Tasnim.

У бедуїнському місті біля Арада на півдні Ізраїлю внаслідок падіння уламків постраждала 10-річна дівчинка, повідомила Служба швидкої допомоги Ізраїлю.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Квітня 2024 09:10

У ніч на неділю Харківщину було атаковано десятьма “шахедами” – всі збито
14 Квітня 2024 08:58

Ізраїль заявив, що збив 99% іранських дронів і ракет
13 Квітня 2024 20:51

Міноборони оцифрувало дані призовників в усіх регіонах України
13 Квітня 2024 20:04

Нацбанк випустив монету з крейсером “Москва”
13 Квітня 2024 19:44

Протягом доби зафіксовано 60 бойових зіткнень, кожне друге – на Бахмутському напрямку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
усі думки