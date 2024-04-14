Ізраїль заявив, що збив 99% іранських дронів і ракет

Іран атакував Ізраїль десятками дронів і крилатими ракетами у відповідь на удар ізраїльської авіації по іранському консульству в Дамаску 1 квітня. Під час удару загинули семеро членів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Після початку атаки прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу виступив з екстреним зверненням, у якому заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим самим. В Ізраїлі було скликано засідання військового кабінету.

Президент США Джо Байден у день перед атакою перервав свій відпочинок і зустрівся в Білому домі з командою національної безпеки для обговорення нападу Ірану на Ізраїль.

Ізраїльські військові повідомили, що дронам потрібно кілька годин, щоб досягти території Ізраїлю. Через деякий час представництво Ірану в ООН заявило, що атаку завершено. “Справу можна вважати закінченою. Але якщо ізраїльський режим зробить ще одну помилку, відповідь Ірану буде значно суворішою”, – йшлося в повідомленні представництва.

Як повідомляє портал Ynet із посиланням на високопоставлених ізраїльських чиновників, Ізраїль перехопив 99% запущених з Ірану дронів і ракет.

За словами співрозмовника Ynet, той факт, що Іран уперше атакує Ізраїль зі своєї території, “вимагає рішучої відповіді, і вона відбудеться найближчим часом”.

Частину запущених Іраном безпілотників збили американські сили за межами території Ізраїлю. У перехопленні дронів також брали участь повітряні сили Великої Британії, повідомив Sky News. Десятки дронів були збиті військово-повітряними силами Йорданії. По всьому Ізраїлю було оголошено повітряну тривогу.

Разом із цим Корпус вартових ісламської революції заявив про успішне ураження цілей на “окупованих територіях”, повідомляє іранське агентство Tasnim.

У бедуїнському місті біля Арада на півдні Ізраїлю внаслідок падіння уламків постраждала 10-річна дівчинка, повідомила Служба швидкої допомоги Ізраїлю.