Ізраїль заперечує причетність до вибухів пейджерів у Лівані

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заперечує заяви про причетність його країни до вибухів пейджерів та рацій у Лівані. Він додав, що ізраїльтяни не хочуть повномасштабної війни зі своїм північним сусідом, повідомляє Sky News.

За його словами, у “Хезболли” є багато ворогів. Президент Ізраїлю підкреслив, що угруповання “душило Ліван, руйнувало Ліван, створювала хаос у Лівані”. Герцог зауважив, що його країна своєю чергою хоче захистити себе та свій народ, проте не бажає ескалації із сусідом.

Нагадаємо, 17 вересня у Лівані масово вибухнули пейджери членів “Хезболли”. Внаслідок цього загинули дванадцять людей, поранень зазнали майже три тисячі, в тому числі бойовики та посол Ірану у Лівані. Також 18 вересня по всьому Лівану вибухали рації та радіоприймачі членів “Хезболли”. Їх бойовики придбали п’ять місяців тому, приблизно в той же час, коли купили пейджери.