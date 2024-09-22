Політика

Ізраїль заперечує причетність до вибухів пейджерів у Лівані
22 Вересня 2024 17:37
читать на русском →
ізраїль, Хезболла
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час ефіру на Sky News / Скріншот трансляції

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заперечує заяви про причетність його країни до вибухів пейджерів та рацій у Лівані. Він додав, що ізраїльтяни не хочуть повномасштабної війни зі своїм північним сусідом, повідомляє Sky News.

За його словами, у “Хезболли” є багато ворогів. Президент Ізраїлю підкреслив, що угруповання “душило Ліван, руйнувало Ліван, створювала хаос у Лівані”. Герцог зауважив, що його країна своєю чергою хоче захистити себе та свій народ, проте не бажає ескалації із сусідом.

Нагадаємо, 17 вересня у Лівані масово вибухнули пейджери членів “Хезболли”. Внаслідок цього загинули дванадцять людей, поранень зазнали майже три тисячі, в тому числі бойовики та посол Ірану у Лівані. Також 18 вересня по всьому Лівану вибухали рації та радіоприймачі членів “Хезболли”. Їх бойовики придбали п’ять місяців тому, приблизно в той же час, коли купили пейджери.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
22 Вересня 2024 18:41

Ворог намагається оточити Вугледар: ситуація критична
22 Вересня 2024 19:26

Bloomberg: СДПН Шольца лідирує в голосуванні в землі Бранденбург, випереджаючи ультраправих
22 Вересня 2024 18:10

На Київщині неадекват влаштував стрілянину у магазині, є поранені
22 Вересня 2024 17:13

Ворог намагався прорвати нашу оборону в районі Виїмки на Сіверському напрямку – Генштаб
22 Вересня 2024 15:28

DeepState: На Куп’янському напрямку склалася складна обстановка
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
усі думки