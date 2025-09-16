Ізраїль розпочав наземний наступ на Газу, — ЗМІ

Ізраїльські збройні сили розпочали операцію з метою захоплення міста Газа.

Про це повідомляє Axios із посиланням на ізраїльських чиновників.

Реклама

Реклама

За останні дні ЦАХАЛ нарощував інтенсивність повітряних ударів у Газі та на її околицях, однак до цього не вводив наземні підрозділи в густонаселене північне місто.

За оцінками армії Ізраїлю, близько 300 тисяч людей покинули місто останніми тижнями.

Армія Ізраїлю закликала всіх мешканців міста Газа евакуюватися, але заклик мав обмежений успіх, оскільки багато хто побоюється, що інші райони Сектора Гази вже не є безпечними.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 8 серпня Військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа.