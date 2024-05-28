Суспільство

Ізраїль різко засудили за атаку на табір біженців у Рафаху

28 Травня 2024 07:30
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ізраїль
Наслідки атаки на Рафах / CNN

Світ різко засудив авіаудар Ізраїлю по табору переселенців у Рафаху в Секторі Гази у неділю, де загинуло 45 людей, ще понад 200 чоловік поранено. 

Про це повідомляє CNN.

Ізраїльські військові стверджували, що смертоносним ударом по табору переселенців вбили двох високопоставлених чиновників ХАМАС. Атаку нібито  було здійснено на основі “попередніх даних розвідки”, які вказують на те, що високопосадовці крила ХАМАС були присутні на місці, і що вони оцінили, що “жодної шкоди цивільним особам не буде”.

Удар стався у неділю кілька годин після того, як бойовики вперше за кілька місяців обстріляли Тель-Авів ракетами.

Кілька країн закликати Ізраїль виконати рішення Міжнародного суду ООН, який у п’ятницю зобов’язав Ізраїль “негайно припинити” свій військовий наступ на Рафах.

Ранін Мікдад, яка жила в таборі, розповіла журналістам, що ізраїльські сили не попередили жителів перед тим, як нанести удар по цьому району.

“Ми сиділи, і раптом пролунав сильний вибух і пожежа. Люди почали кричати. Ми вийшли подивитися, що сталося. …Всю ніч ми витягували понівечені тіла як дорослих, так і дітей.

Люди розлетілися туди-сюди, потрібні були ліхтарики, щоб знайти останки маленьких дітей”.

Кілька союзників Ізраїлю з жахом відреагували на сцени з Рафаху та закликали Ізраїль дотримуватися рішення Міжнародного суду. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль продовжує “військові дії, які його попросили припинити”.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила в понеділок, що рішення Міжнародного суду ООН (МС) для Ізраїлю припинити військову операцію в місті Рафах на півдні Сектора Гази є “обов’язковим” і його “треба виконувати”.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна “зробить усе” від неї залежне, щоб притягнути ізраїльських чиновників до відповідальності після того, як Ізраїль завдав удару по табору біженців.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він “обурений” ударом Ізраїлю по табору для переміщених осіб у Рафаху.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк засудив “жахливий” удар Ізраїлю по табору для переселенців.

Катар заявив, що удар Ізраїлю може “перешкодити” переговорам щодо звільнення заручників і досягнення перемир’я. 

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у понеділок, що авіаудар, внаслідок якого загинули десятки людей у ​​таборі для переселенців у Рафаху в Секторі Гази, був “трагічною помилкою”.

“Незважаючи на всі наші зусилля, щоб не завдати шкоди тим, хто не причетний, на жаль, минулої ночі сталася трагічна помилка. Ми розслідуємо цю справу”.


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